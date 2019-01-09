Ригони объявил о возвращении в "Зенит"

Теги зенит санкт-петербургаталантаэмилиано ригони

Ригони объявил о возвращении в "Зенит"

Аргентинский полузащитник "Аталанты" Эмилиано Ригони в ближайшее время вернется в "Зенит".

Об этом сообщил сам футболист в своем инстаграме, опубликовав свое фото в форме петербургского клуба.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@zenit_spb

Публикация от Emi Rigoni (@emirigoniok)

Ранее сообщалось, что "Зенит" досрочно прекратил аренду футболиста в "Аталанте", выплатив итальянскому клубу за один миллион евро.

В нынешнем сезоне 25-летний Ригони провел за "Аталанту" 14 матчей и забил три гола. Его контракт с российским клубом действует до лета 2021 года.

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