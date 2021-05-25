Ригони перешел в "Сан-Паулу"

Фото: инстаграм Ригони/Автор неизвестен

Как сообщает официальный сайт "Эльче", Эмилиано Ригони продолжит свою карьеру в "Сан-Паулу".

В "Эльче" футболист выступал на правах аренды из "Зенита".

Также отмечается, что это именно продажа. При переходе в "Эльче" прошлым летом испанский клуб объявил об аренде, а "Зенит" о продаже.

Контракт Ригони истекает 1 июня, так что вероятнее всего, Ригони действительно перешел в "Эльче". а затем в "Сан-Паулу".

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