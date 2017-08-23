Ригони перешел в "Зенит"

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Ригони перешел в "Зенит"

Полузащитник "Индепендьенте" Эмилиано Ригони стал игроком "Зенита", сообщает официальный твиттер клуба.

Сумма трансфера составила 10,5 миллионов евро. Футболист успешно прошел медицинское обследование и подписал с российским клубом контракт до лета 2021 года.

24-летний Ригони выступал за "Индепендьенте" с 2016 года, сыграл 54 матча, забил 17 голов и сделал 7 результативных передач. Ранее играл за "Бельграно". Ориентировочная стоимость игрока составляет 7 миллионов евро.

Не пропустите: "Зенит" предложил 11 миллионов евро за Раноккью. | http://soccernews.ru

комментарии
жертва газпрома

Да сколько у них бабла, это уже похоже на псж в рфпл

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Аноним

свои считай...а бабло в Зените от продаж Халка. Витселя и Гарая...где-то больше ста лямов выручили.

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