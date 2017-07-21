Хуан Крус Ольер, агент хавбека "Индепендьенте" Эмилиано Ригони, подтвердил, что его клиент продолжит карьеру в "Зените".

"Осталась только бумажная работа. На следующей неделе Ригони перейдёт в "Зенит". Большего пока сказать вам не могу" - сказал агент.

Ранее стало известно, что "Зенит" предложил за Ригони 9,5 миллионов евро, но "Индепендьенте" ответил отказом. | http://soccernews.ru