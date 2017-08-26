Ригони получил дебютный вызов в сборную Аргентины

Тренерский штаб сборной Аргентины во главе с Хорхе Сампаоли вызвал в национальную команду полузащитника "Зенита" Эмилиано Ригони.

Как сообщает официальный твиттер "альбиселесте", 24-летний футболист займёт место получившего травму хавбека "Бенфики" Эдуардо Сальвио.

Стоит отметить, что это первый вызов в национальную сборную для Ригони.

Команда Сампаоли 1 сентября сразится на выезде с Уругваем, а 6 сентября дома померится силами с Венесуэлой.

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