Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с "Сампдорией"
Игрок "Зенита" Эмилиано Ригони прилетел в Италию для заключения контракта с "Сампдорией". Об этом сообщают итальянские СМИ.
Ранее сообщалось, что итальянский клуб арендует игрока на год с опцией выкупа за 11 миллионов евро.
#Rigoni si presenta ai tifosi: "Felice di essere alla #Sampdoria". @SampNews24 pic.twitter.com/uLtbulrevU— Alessio Eremita (@aleeremos) 2 сентября 2019 г.
В минувшем сезоне 26-летний Ригони сначала выступал за "Аталанту", провел за клуб 13 матчей и забил три гола. В январе хавбек вернулся в "Зенит", в составе которого забил три гола и отдал три результативные передачи в 11 поединках. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2021 года.
А еще: Ригони прокомментировал слухи о своем скором уходе из "Зенита"| http://soccernews.ru
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