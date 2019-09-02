Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с "Сампдорией"

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Ригони прилетел в Италию для подписания контракта с "Сампдорией"

Игрок "Зенита" Эмилиано Ригони прилетел в Италию для заключения контракта с "Сампдорией". Об этом сообщают итальянские СМИ.

Ранее сообщалось, что итальянский клуб арендует игрока на год с опцией выкупа за 11 миллионов евро.


В минувшем сезоне 26-летний Ригони сначала выступал за "Аталанту", провел за клуб 13 матчей и забил три гола. В январе хавбек вернулся в "Зенит", в составе которого забил три гола и отдал три результативные передачи в 11 поединках. Его контракт с петербургским клубом рассчитан до 2021 года.

А еще: Ригони прокомментировал слухи о своем скором уходе из "Зенита"| http://soccernews.ru

 

 
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