Ригони прокомментировал слухи о своем скором уходе из "Зенита"

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Ригони прокомментировал слухи о своем скором уходе из "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал, что думает о слухах о том, что он в скором времени перейдет в другой клуб. Об этом пишет Fontanka.

Ранее сообщалось, что в 26-летнем аргентинце заинтересована "Сампдория".

"Я читал все эти новости. Однако пока ничего не хочу об этом говорить. Решения никакого пока не принято. Я очень жду матча со "Спартаком". Сейчас я игрок "Зенита".

Клуб делает все для того, чтобы я чувствовал себя хорошо. Я чувствую себя в Петербурге как дома. Здесь очень высокое качество жизни по сравнению с Италией", - сказал Ригони.

В минувшем сезоне 26-летний Ригони сначала выступал за "Аталанту", провел за клуб 13 матчей и забил три гола. В январе хавбек вернулся в "Зенит", в составе которого забил три гола и отдал три результативные передачи в 11 поединках.

А еще: Игрок "Зенита" Ригони продолжит карьеру в "Сампдории". Клубы согласовали условия контракта| http://soccernews.ru
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