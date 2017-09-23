Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони рассчитывает перейти в "Реал"​.

"Сейчас у меня есть контракт на четыре года, и надеюсь отработать его до конца. Потом уже посмотрим, буду ли продлевать его или нет, но пока думаю только о сегодняшнем дне.

С детства понимал, что моя конечная футбольная цель – "Реал". Нет, на самом деле, целей две – мадридский суперклуб и золото чемпионата мира со сборной Аргентины", - отметил он.

Читайте: Ригони: "Было несколько предложений от европейских клубов, но я хотел перейти в серьезный клуб" | http://soccernews.ru