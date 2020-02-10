Ригони рассказал, почему в России жить лучше, чем в Италии

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Ригони рассказал, почему в России жить лучше, чем в Италии

Хавбек питерского "Зенита" Эмилиано Ригони признался, что в России ему нравится жить больше, чем в Италии.

"Это субъективная оценка и мои личные ощущения. Я вырос в Аргентине, которой очень далеко до России по уровню жизни. Мне нравится, как всё выстроено, как всё действует и работает в России. Год назад я говорил об Италии после аренды в "Аталанту" и сейчас, после возвращения из "Сампдории", могу подтвердить те слова. Италия - отличная страна, но ей далеко до России. По мне так здесь всё намного лучше, чем в Италии.

Я говорю о бытовых мелочах, которые в жизни очень важны. Если мне в России нужно, чтобы подключили электричество, газ, установили телевизор, то это делается максимум за три дня, а то и быстрее. В Италии мне надо было провести интернет дома, и я ждал две или даже три недели, чтобы это сделали. Плюс - вопрос пунктуальности. В России я не сталкивался с тем, чтобы транспорт выбивался из графика. В Италии это нормально. Ещё один пример: у меня есть помощник в России, был такой и в Италии. Если что-то требуется в России, я сообщаю об этом помощнику и, как правило, моя просьба моментально выполняется. В Италии я что-то просил, потом весь день напоминал - и где-то через неделю получил то, о чём просил", - сказал аргентинец.

Напомним, что "Сампдория" этой зимой досрочно вернула Ригони в "Зенит". В первой части сезона полузащитник сыграл 9 матчей и сделал 1 ассист. 

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