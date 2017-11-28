Ригони: "Российский чемпионат меня удивил"

Полузащитник питерского "Зенита" Эмилиано Ригони высказался об уровне российской Премьер-Лиги.

"Меня вообще весь российский чемпионат удивил. Здесь есть немало крепких команд с серьезным опытом в еврокубках. Думаю, местная Премьер-Лига имеет большой потенциал. Хотя играть при температуре пять-шесть градусов выше нуля - это ужасно. Мне нужно около 15 минут, чтобы полноценно разогреться", - цитирует 24-летнего хавбека gazeta.ru.

Напомним, Гамула считает, что Манчини добьется успеха с "Зенитом". | soccernews.ru