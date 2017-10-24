Ригони сделал выбор между "Реалом" и "Барселоной"

Полузащитник питерского "Зенита" Эмилиано Ригони сделал выбор между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной".

"Реал" или "Барселона"? Очень сложный вопрос. В "Барселоне" играют два аргентинца, которые имеют большое значение для меня и для нашей сборной. "Реал" - сильная команда, и в детстве я хотел выступать именно за "Реал". Но все-таки выберу "Барселону", - приводит слова 24-летнего хавбека 8news.

Напомним, Ригони назвал игрока, которого бы он, если бы имел такую возможность, подписал бы в "Зенит".