Ригони стал автором самого быстрого гола "Зенита" в еврокубках

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы "Зенит" играет с "Русенборгом".

Единственный мяч в первом половине поединка на счету аргентинского полузащитника питерцев Эмилиано Ригони.

Гол был забит на 59-й секунде встречи и стал самым быстрым в истории "Зенита" в еврокубках. Прежнее еврокубковое достижение принадлежало Сабольчу Хусти (97-я секунда).

Видео: Гол Ригони.

А рекорд клуба в 2011 году установил Алексею Ионову, который отличился на 12-й секунде встречи с "Ростовом" в 2011 году.

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