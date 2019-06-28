Ригони: "В сборной Аргентине играет лучший в мире футболист - Лео Месси"

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Ригони: "В сборной Аргентине играет лучший в мире футболист - Лео Месси"

Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал, что думает о Кубке Америки.

"Мы уже привыкли, что сборная Аргентины - лидер мирового футбола. Надеюсь, ребята продвинутся как можно дальше в турнире. В нашей команде играет лучший в мире футболист - Лео Месси", - сказал Ригони.

Футболист дебютировал за национальную команду осенью 2017 года.

Отметим, что сборная Аргентины играет в эти минуты против Венесуэлы (1:0).

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Комментарии

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Крош
Крош

У них в секте похоже отборная наркота,раз он такую чушь несет

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