Ригони: "В сборной Аргентине играет лучший в мире футболист - Лео Месси"
Аргентинский полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал, что думает о Кубке Америки.
"Мы уже привыкли, что сборная Аргентины - лидер мирового футбола. Надеюсь, ребята продвинутся как можно дальше в турнире. В нашей команде играет лучший в мире футболист - Лео Месси", - сказал Ригони.
Футболист дебютировал за национальную команду осенью 2017 года.
Отметим, что сборная Аргентины играет в эти минуты против Венесуэлы (1:0).
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Опубликовано фото новый гостевой формы "Манчестер Юнайтед" на сезон-2019/20
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Расинг Клуб
|25
|57
|2
|Дефенса и Хустисия
|25
|53
|3
|Бока Хуниорс
|25
|51
|4
|Ривер Плейт
|25
|45
|5
|Атлетико Тукуман
|25
|42
|6
|Велес Сарсфилд
|25
|40
|7
|Индепендьенте
|25
|38
|8
|Унион Санта-Фе
|25
|36
|9
|Тигре
|25
|36
|10
|Уракан
|25
|35
|11
|Ланус
|25
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|25
|33
|13
|Альдосиви
|25
|33
|14
|Годой Крус
|25
|32
|15
|Ньюэллз Олд Бойз
|25
|29
|16
|Банфилд
|25
|29
|17
|Эстудиантес
|25
|29
|18
|Химнасия Ла-Плата
|25
|29
|19
|Патронато Парана
|25
|26
|20
|Росарио Сентраль
|25
|26
|21
|Сан-Мартин Сан-Хуан
|25
|25
|22
|Бельграно
|25
|24
|23
|Сан Лоренцо
|25
|23
|24
|Колон
|25
|23
|25
|Сан-Мартин Тукуман
|25
|23
|26
|Аргентинос Хуниорс
|25
|22