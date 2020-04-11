Ригони высказался о сокращении зарплат футболистам "Зенита"

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Ригони высказался о сокращении зарплат футболистам "Зенита"

Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони прокомментировал сокращение зарплаты игрокам клуба, а также рассказал стоит ли возобновлять сезон.

Отметим, что РПЛ отменена до 31 мая из-за пандемии коронавируса. В России количество заболевших Covid-19 насчитывается 13 584 человека. Умерло 106 человек.

"Нужно понимать, что есть люди, которые не зарабатывают столько, сколько футболисты, но им все равно нужно платить за квартиру, содержать семью. В отказе от своей зарплаты я вижу акт солидарности по отношению ко всем, кто попал в непростую ситуацию, я полностью согласен с клубом.

Если бы я должен был выбрать один из вариантов завершения сезона, разумеется, выбрал бы чемпионство здесь и сейчас! Однако рано или поздно сезон все-таки возобновится и мы проведем оставшиеся матчи",- цитирует Ригони Bobsoccer.

Напомним, "Зенит" сократил зарплаты своим футболистам на 50% на период пандемии коронавируса.

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