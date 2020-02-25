Ригони высказался о возвращении в "Зенит"

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Ригони высказался о возвращении в "Зенит"

Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони дал комментарии по поводу возвращения в питерский клуб из аренды в "Сампдории".

"Считаю, что из каждой аренды возвращаюсь с багажом новых знаний и нового опыта - в тренировках, восстановлении, позиционировании себя на поле. Всё это идёт на пользу как мне, так и клубу. Я ощущаю себя довольно зрелым, сформировавшимся игроком. Моё физическое и футбольное состояние радуют меня, так что вперёд смотрю с оптимизмом.

Я уезжал с единственным желанием - играть в футбол, потому что видел, что здесь будет сложно получать игровую практику на моей позиции: из-за прихода Малкома, из-за лимита на легионеров. Поэтому считал, что лучшим решением будет найти себе место в другой команде, уйти в аренду. Но всё вышло не так, как я ожидал, и, на самом деле, с каждым разом я всё больше и больше ценю то, как "Зенит" относится ко мне и как поддерживает меня в подобных ситуациях. За это я очень благодарен клубу.

Конечно, тяжело психологически уезжать и возвращаться. Потому что ты всегда принимаешь новый вызов в надежде, что всё будет хорошо, но порой обстоятельства складываются не в твою пользу. В бытовом плане такая кочевая жизнь тоже не самая приятная - нужно перевезти семью, вещи, выбрать дом для жилья. Родным непросто даётся всё это, но спасибо им, что они всегда на моей стороне, всегда поддерживают меня. Когда я перестал играть в "Сампдории", и не по моей вине, а по нефутбольным причинам, то начал думать о возвращении, о том, как меня примут обратно. И очень рад, что тренерский штаб "Зенита", как и весь клуб, с готовностью сделали это", - сказал Ригони.

В составе "Сампдории" аргентинец за полгода провёл всего 10 матчей и сделал 1 ассист.

"Зенит" купил Ригони летом 2017 года у "Индепендьенте" за 9 миллионов евро. Его контракт с "сине-бело-голубыми" истекает в 2021 году.

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