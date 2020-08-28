Ригони высказался об удалении Скопинцева

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Ригони высказался об удалении Скопинцева

Хавбек "Зенита" Эмилиано Ригони высказался о фоле защитника "Динамо" Дмитрия Скопинцева, за который тот получил красную карточку.

"Это очевидная красная карточка. Была опасная игра и сильный удар по голеностопу. Я не сомневаюсь в решении арбитра. Было четко видно, что динамовец не играл в мяч. Мне очень повезло. Это был сильный удар, и ровно в то самое место, где несколько недель назад было растяжение. Получил его на тренировке. Потом какое-то время восстанавливался. И тут удар именно туда. Было очень больно. К счастью, не произошло ничего серьезного, и я смог завершить игру. Однако если бы не было специальной повязки, которую перед игрой на голеностоп наложили врачи, могла бы быть серьезное повреждение.

Это был жесткий момент, мне было очень больно. Я пожал ему руку просто потому, что так нужно - это часть фэйр-плей в футболе. Как и его извинения. Однако это не оправдывает его. Извинения совсем не означают, что арбитр должен поменять решение и, скажем, вместо красной дать желтую", - заявил Ригони.

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