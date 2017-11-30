Ригони: "Я не хотел травмировать Комбарова"

Теги зенит санкт-петербургдмитрий комбаровспартак москваэмилиано ригони

Ригони: "Я не хотел травмировать Комбарова"
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони извинился за нанесенную травму защитнику "Спартака" Дмитрию Комбарову.

"Первое и самое главное, что я хочу сказать: это не было умышленной грубостью, стремлением нанести Комбарову повреждение. Я никогда не действовал на поле грубо и всегда уважительно отношусь к сопернику. Второе: я бы никогда подумал, что смогу нанести человеку такую тяжелую травму… Мне показалось, что это был сугубо игровой эпизод. В первые секунды не представлял, что падение защитника «Спартака» вызовет такие серьезные последствия. Поверьте, мне искренне жаль! Я пока с трудом понимаю новости на русском, и о травме Комбарова узнал буквально вчера. Я очень извиняюсь перед Дмитрием! Еще раз подчеркну – я не хотел нанести ему травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй! Надеюсь, что он меня простит. Еще раз – прошу меня извинить. Это то очень малое, что я могу сделать после такого столкновения", - приводят слова Ригони российские СМИ.

Напомним, что Ригони нанес Комбарову удар коленом в спине и сломал ему ребро. Из-за этого бек "красно-белых" пропустит остаток года.

Не пропустите: Ригони: "Зенит" будет чемпионом". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Жребий брошен: стали известны составы групп Чемпионата Мира-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 18 39
2 Зенит Санкт-Петербург 18 33
3 ЦСКА Москва 18 32
4 Спартак Москва 18 31
5 Краснодар 18 30
6 Ахмат 18 25
7 Уфа 18 24
8 Урал 18 24
9 Арсенал Тула 18 24
10 Ростов 18 22
11 Амкар 18 21
12 Рубин 18 20
13 Тосно 18 20
14 Динамо Москва 18 16
15 Анжи 18 16
16 СКА Хабаровск 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов