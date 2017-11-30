Ригони: "Я не хотел травмировать Комбарова"
Полузащитник "Зенита" Эмилиано Ригони извинился за нанесенную травму защитнику "Спартака" Дмитрию Комбарову.
"Первое и самое главное, что я хочу сказать: это не было умышленной грубостью, стремлением нанести Комбарову повреждение. Я никогда не действовал на поле грубо и всегда уважительно отношусь к сопернику. Второе: я бы никогда подумал, что смогу нанести человеку такую тяжелую травму… Мне показалось, что это был сугубо игровой эпизод. В первые секунды не представлял, что падение защитника «Спартака» вызовет такие серьезные последствия. Поверьте, мне искренне жаль! Я пока с трудом понимаю новости на русском, и о травме Комбарова узнал буквально вчера. Я очень извиняюсь перед Дмитрием! Еще раз подчеркну – я не хотел нанести ему травму. Желаю ему скорейшего выздоровления и возвращения в строй! Надеюсь, что он меня простит. Еще раз – прошу меня извинить. Это то очень малое, что я могу сделать после такого столкновения", - приводят слова Ригони российские СМИ.
Напомним, что Ригони нанес Комбарову удар коленом в спине и сломал ему ребро. Из-за этого бек "красно-белых" пропустит остаток года.
Не пропустите: Ригони: "Зенит" будет чемпионом". | http://soccernews.ru
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