Ригони: "Я стараюсь одеваться теплее, но вот с шапкой никак не могу подружиться"

Аргентинский нападающий "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал о том, как он адаптировался к холодной погоде в России.

"Думаю, долгое пребывание в любых температурных условиях тебя утомляет. Пока я играл в "Зените" осенью и зимой, мне было холодно и не хватало аргентинского тепла. Когда приехал на каникулы, в какой-то момент стало жарко и захотелось оказаться в более прохладном месте. Так что к перепаду отношусь нормально, но, разумеется, мне больше по душе тепло!

Я стараюсь одеваться теплее, но вот с шапкой никак не могу подружиться – не люблю ее носить. Наверное, не привык. Просто не хочу портить прическу", - отметил футболист.

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