Ригони: "Зенит" будет чемпионом"

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Ригони: "Зенит" будет чемпионом"Полузащитник питерского "Зенита" Эмилиано Ригони выразил уверенность в том, что его команда сумеет выиграть чемпионат России.

"Будет ли "Зенит" чемпионом? Да, будет! Главное - быть уверенным в своих силах и намерениях победить. С тем составом, который у нас есть, мы обязаны выиграть золотые медали. Это цель всей команды в целом и каждого из нас", - цитирует 24-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, в "Зените" прокомментировали избиение Терентьева. | soccernews.ru

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