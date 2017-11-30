Ригони: "Зенит" будет чемпионом"

Полузащитник питерского "Зенита" Эмилиано Ригони выразил уверенность в том, что его команда сумеет выиграть чемпионат России.

"Будет ли "Зенит" чемпионом? Да, будет! Главное - быть уверенным в своих силах и намерениях победить. С тем составом, который у нас есть, мы обязаны выиграть золотые медали. Это цель всей команды в целом и каждого из нас", - цитирует 24-летнего хавбека Чемпионат.

Напомним, в "Зените" прокомментировали избиение Терентьева. | soccernews.ru