Ригони: "Зенит" должен выиграть три турнира"

Теги эмилиано ригонизенит санкт-петербург

Ригони: "Зенит" должен выиграть три турнира"Новоиспеченный полузащитник питерского "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал о целях своей команды на текущий сезон.

"Личная цель - это как можно скорее адаптироваться, начать играть и стать важной частью команды. Ну а цель, которая стоит перед всем "Зенитом", очевидна. Мы должны приложить все силы, чтобы выиграть три турнира и добиться того, чего ждут от нас болельщики", - цитирует 24-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Мевля высказался о своем переходе в "Зенит". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Турнир прогнозов: анонс 5 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 8 20
2 Локомотив Москва 8 19
3 ЦСКА Москва 9 16
4 Ростов 8 15
5 Краснодар 8 15
6 Рубин 8 14
7 Ахмат 8 12
8 Уфа 8 10
9 Спартак Москва 8 9
10 Урал 8 9
11 Динамо Москва 8 8
12 Тосно 8 7
13 Арсенал Тула 8 7
14 СКА Хабаровск 8 6
15 Анжи 8 6
16 Амкар 9 5
Полная таблица

топ-5 тегов