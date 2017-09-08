Ригони: "Зенит" должен выиграть три турнира"

Новоиспеченный полузащитник питерского "Зенита" Эмилиано Ригони рассказал о целях своей команды на текущий сезон.

"Личная цель - это как можно скорее адаптироваться, начать играть и стать важной частью команды. Ну а цель, которая стоит перед всем "Зенитом", очевидна. Мы должны приложить все силы, чтобы выиграть три турнира и добиться того, чего ждут от нас болельщики", - цитирует 24-летнего хавбека чемпионат.com.

Напомним, Мевля высказался о своем переходе в "Зенит". | soccernews.ru