Рикардиньо отметился новым шедевром в матче за Суперкубок Испании по мини-футболу

Игрок испанского "Интер Мовистар" Рикардиньо отметился очередным шедевральным голом. На этот раз жертвой португальца стал "Эль-Посо". Случилось это в матче за Суперкубок Испании по мини-футболу.

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