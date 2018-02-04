Рикардо Родригес не сыграет с "Удинезе"

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Рикардо Родригес не сыграет с "Удинезе"

Защитник "Милана" Рикардо Родригес не поможет своей команде в матче 23-го тура итальянской Серии А против "Удинезе", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 25-летний швейцарец пока не готов играть из-за проблем с кишечником.

Напомним, что матч "Удинезе" – "Милан" состоится сегодня в 17:00 по московскому времени.

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