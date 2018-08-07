Защитник "Милана" Рикардо Родригес определился со своим будущим, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По информации ресурса, 25-летний швейцарец решил продолжить выступать за "россонери", отклонив при этом предложение ПСЖ.

Напомним, что Родригес перешёл в "Милан" прошлым летом, сыграл 47 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.

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