Рикардо Родригес определился со своим будущим
Защитник "Милана" Рикардо Родригес определился со своим будущим, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По информации ресурса, 25-летний швейцарец решил продолжить выступать за "россонери", отклонив при этом предложение ПСЖ.
Напомним, что Родригес перешёл в "Милан" прошлым летом, сыграл 47 матчей, забил 4 гола и сделал 2 ассиста.
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|Рома
|38
|77
|4
|Интер Милан
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|72
|6
|Милан
|38
|64
|7
|Аталанта
|38
|60
|8
|Фиорентина
|38
|57
|9
|Торино
|38
|54
|10
|Сампдория
|38
|54
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Дженоа
|38
|41
|13
|Кьево
|38
|40
|14
|Удинезе
|38
|40
|15
|Болонья
|38
|39
|16
|Кальяри
|38
|39
|17
|СПАЛ
|38
|38
|18
|Кротоне
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|35
|19
|Хеллас Верона
|38
|25
|20
|Беневенто
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|21