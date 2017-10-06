Рикарду Карвалью приговорён к тюремному заключению

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Рикарду Карвалью приговорён к тюремному заключению

Известный португальский защитник Рикарду Карвалью приговорён к тюремному сроку, сообщает Football Espana.

По сведениям издания, 39-летний футболист должен провести за решёткой семь месяцев, а также выплатить штраф в размере 142 тысяч 822 евро.

Напомним, что Карвалью обвиняется в неуплате налогов в период с 2010 по 2013 год, когда он выступал за мадридский "Реал".

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