Рикарду Куарежма вернулся в Португалию. Клуб шикарно представил игрока
Полузащитник Рикарду Куарежма перешел в "Виторию Гимарайнш", сообщает официальный сайт португальского клуба.
Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу из Гимарайнша бесплатно. Хавбек подписал с португальцами контракт до лета 2022 года.
Пресс-служба клуба опубликовала ролик, в котором Куарежма получает футболку, находясь в замке.
Long Live the KING— Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020
A Dinastia uaresma começa agora
@07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq
Последним клубом 36-летнего Куарежмы была турецкая "Касымпашу", за которую он выступал с 2019 года, провел за клуб 26 матчей и забил четыре гола. Ранее он играл за "Спортинг", "Барселону", "Порту", "Интер", "Челси", "Бешикташ", "Аль-Ахли", вновь "Порту" и "Бешикташ". За сборную Португалии сыграл 80 матчей и забил 10 голов. Четырехкратный чемпион Португалии, двукратный чемпион Италии, двукратный чемпион Турции, чемпион Европы-2016.
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|Команда
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|Бенфика
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|Брага
|28
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|Спортинг Лиссабон
|27
|49
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|ФК Фамаликао
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|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
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|Морейренсе ФК
|28
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|10
|Боавишта
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|35
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|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
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|Витория Сетубал
|28
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|Белененсиш
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|КД Тондела
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|Маритиму
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