Рикарду Куарежма вернулся в Португалию. Клуб шикарно представил игрока

Полузащитник Рикарду Куарежма перешел в "Виторию Гимарайнш", сообщает официальный сайт португальского клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу из Гимарайнша бесплатно. Хавбек подписал с португальцами контракт до лета 2022 года.

Пресс-служба клуба опубликовала ролик, в котором Куарежма получает футболку, находясь в замке.

Long Live the KING

A Dinastia uaresma começa agora

@07RQuaresma pic.twitter.com/9XoMungfDq — Vitória Sport Clube (@VitoriaSC1922) September 7, 2020

Последним клубом 36-летнего Куарежмы была турецкая "Касымпашу", за которую он выступал с 2019 года, провел за клуб 26 матчей и забил четыре гола. Ранее он играл за "Спортинг", "Барселону", "Порту", "Интер", "Челси", "Бешикташ", "Аль-Ахли", вновь "Порту" и "Бешикташ". За сборную Португалии сыграл 80 матчей и забил 10 голов. Четырехкратный чемпион Португалии, двукратный чемпион Италии, двукратный чемпион Турции, чемпион Европы-2016.

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