Рикарду Перейра перешёл в "Лестер"

"Лестер" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Порту" Рикарду Перейры.

Сумма трансфера составила 25,7 миллионов евро. 24-летний португальский фулбек заключил с "лисами" контракт до 2023 года.

Перейра выступал за "Порту" с 2013 года, сыграл 77 матчей и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Ницце".

Не пропустите: "Манчестер Сити" готовит предложение по Махрезу. | http://soccernews.ru