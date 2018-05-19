Рикарду Перейра перешёл в "Лестер"

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Рикарду Перейра перешёл в "Лестер"

"Лестер" на своём официальном сайте объявил о переходе защитника "Порту" Рикарду Перейры.

Сумма трансфера составила 25,7 миллионов евро. 24-летний португальский фулбек заключил с "лисами" контракт до 2023 года.

Перейра выступал за "Порту" с 2013 года, сыграл 77 матчей и забил 4 гола. Сдавался в аренду "Ницце". 

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