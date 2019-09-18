Рикельме: "Мечтаю, чтобы Месси сыграл за "Боку Хуниорс"

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Рикельме: "Мечтаю, чтобы Месси сыграл за "Боку Хуниорс"
Бывший футболист "Барселоны" Хуан Рикельме позвал соотечественника Лионеля Месси на свой прощальный матч.

"В этом матче сыграет состав 2000-2001 годов против победителей Кубка Либертадорес-2007. Месси - единственный футболист, кто не был в числе этих команд. Надеюсь, что он сыграет. Я мечтаю увидеть Лео в футболке "Боку Хуниорс", - цитирует Рикельме Mundo Deportivo.

Матч-бенефис состоится 12 декабря.

41-летний Рикельме за свою карьеру выступал за "Боку Хуниорс", "Барселону", "Вильярреал", вновь "Боку Хуниорс" и "Аргентинос Хуниорс". За сборную Аргентины сыграл 54 матча и забил 18 голов.

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