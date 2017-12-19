Рикельме оценил шансы сборной Аргентины на ЧМ-2018

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Рикельме оценил шансы сборной Аргентины на ЧМ-2018

Бывший полузащитник сборной Аргентины Хуан Роман Рикельме оценил шансы "альбиселесте" на Чемпионате Мира 2018 года.

"Мы надеемся, что у нас всё хорошо, что у игроков всё получится и, прежде всего, у Месси. Если произойдёт последнее, у Аргентины будет много шансов на победу. Если Месси хорош, нет сложностей. Когда есть такие важные игроки, как Месси, вы сильно зависите от них. Важно, чтобы Аргентина выиграла Чемпионат Мира" - приводит слова Рикельме Goal.com.

Напомним, что на групповом этапе ЧМ-2018 сборная Аргентины сыграет с Хорватией, Исландией и Нигерией. 

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