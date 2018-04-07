Рикельме отказался играть за команду ветеранов "Барселоны"

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Рикельме отказался играть за команду ветеранов "Барселоны"

Известный в прошлом аргентинский футболист Хуан Роман Рикельме отказался играть за команду ветеранов каталонской "Барселоны".

Как информирует испанская пресса, "сине-гранатовые" несколько раз связывались со своим бывшим игроком, чтобы пригласить его принять участие в благотворительных матчах за клуб. Однако аргентинец, проведший в испанском гранде всего один сезон, решительно отклонил предложение клуба, ссылаясь на то, что ранее в "Барсе" обошлись с ним не лучшим образом.

Напомним, каталонцы продали Рикельме в "Вильярреал" всего через год после его покупки. Именно в стане "подводников" он провёл свои лучшие сезоны в Европе.

Напомним, "Барселона" может арендовать защитника "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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