Рикельме рассказал рецепт для победы Аргентины на чемпионате мира

Фото: твиттер Месси\Автор неизвестен

Вице-президент "Бока Хуниорс" Хуан Роман Рикельме, ранее выступавший в сборной Аргентины, рассказал рецепт для победы национальной команды на чемпионате мира.

"С Месси шансы есть всегда. У сборной Аргентины есть лучший футболист из всех. Не сомневаюсь, нас ждет отличный турнир. Чтобы Аргентина выиграла чемпионате мира, нужно, чтобы у Месси все было хорошо. Всегда нужно верить в Лео", - цитирует Рикельме Ole.

Напомним, что ЧМ-2018 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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