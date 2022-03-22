Рикельме считает, что Месси "великолепно" играл против "Реала"

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Рикельме считает, что Месси "великолепно" играл против "Реала"

Фото: инстаграм Месси\Автор неизвестен

Экс-полузащитник "Вильярреала" Хуан Роман Рикельме поделился мнением об игре своего соотечественника Лионеля Месси во втором матче ПСЖ против мадридского "Реала" (1:3) в 1\8 финала Лиги чемпионов.

"Как по мне, каждый из тройки Мбаппе-Неймар-Месси сыграл отлично. Месси не может опекать Бензема, он занимается другим. Месси играл великолепно. Это был отличный матч для него, но в соперниках был "Реал".

Бензема – выдающийся. Великие игроки выдают великие матчи, и Бензема сказал: "Вот он я".

Модричу, Винисиусу повезло, что у них есть Бензема. Он уникален", – сказал аргентинец.

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