Рикельме сделал прогноз на будущее Месси

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Рикельме сделал прогноз на будущее Месси

Фото твиттер ПСЖ

Известный в прошлом аргентинский футболист Хуан Роман Рикельме порассуждал о будущем своего звёздного соотечественника Лионеля Месси.

"Надеюсь, что Месси понравится в Париже. Мы все хотим посмотреть, как он будет наслаждаться игрой с Мбаппе и Неймаром. Если они не победят в Лиге Чемпионов сейчас, то не сделают этого никогда. Думаю, Месси выиграет этот трофей с ПСЖ, а затем закончит карьеру в "Барселоне", - приводит слова Рикельме ESPN.

Напомним, что Месси всю карьеру провёл в "Барсе", а минувшем летом ушёл из команды из-за невозможности продлить контракт.

34-летний нападающий заключил с ПСЖ соглашение по схеме "2+1".

Не пропустите: Месси едва не сломали ногу в матче Венесуэла - Аргентина. | http://soccernews.ru
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