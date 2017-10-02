Рики Ламберт объявил о завершении карьеры

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Рики Ламберт объявил о завершении карьеры

Известный английский форвард Рики Ламберт принял решение повесить бутсы на гвоздь.

"Я играл в футбол сколько мог. Были взлёты и падения, но я играл за такие команды как "Саутгемптон", "Ливерпуль", выступал за сборную, принимал участие в чемпионате мира. Благодарю болельщиков клубов, за которые я играл, но особенно "Саутгемптона", где я провёл лучшие годы" - цитирует 35-летнего футболиста talkSPORT.

Стоит отметить, что в течение своей карьеры Ламберт сыграл 701 матч, в которых забил 241 гол. Его последним клубом был "Кардифф Сити".

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