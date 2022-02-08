Рики Пуч может покинуть "Барселону"

Фото: инстаграм Пуча\Автор неизвестен

Будущее испанского хавбека "Барселоны" Рики Пуча в каталонском клубе находится под вопросом.

Как сообщает издание Diario Sport, из-за того, что Пуч почти не играет даже под руководством Хави Эрнандеса, "блауграна" хочет отдать его в аренду в тот клуб, где у него будет стабильная игровая практика.

По информации источника, многие европейские клубы уже проявили свой интерес в аренде 22-летнего полузащитника и сделали соответствующее предложение.

В нынешнем сезоне Рики Пуч десять раз выходил на поле в рамках Ла Лиги, однако не сумел отметится результативными действиями.

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