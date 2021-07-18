Рики Пуч не хочет уходить в аренду

Фото: инстаграм Пуча/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, хавбек "Барселоны" Рикард Пуч отказался покидать каталонский клуб.

По информации источника, "Аякс", "Сельта" и "Гранада" делали предложения об аренде испанского игрока, также интерес проявляли клубы АПЛ и Бундеслиги.

Руководство "Барсы" предоставило футболисту право самому решать свое будущее. Пуч ответил отказом на все предложения, потому что хочет до конца бороться за место в составе каталонского клуба.

Также отмечается, что в стане "блауграны" оценили такое желания игрока.

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