Рики Пуч не хочет уходить в аренду

Теги барселонарикард пуч

Рики Пуч не хочет уходить в арендуФото: инстаграм Пуча/Автор неизвестен

Как сообщает Diario Sport, хавбек "Барселоны" Рикард Пуч отказался покидать каталонский клуб.

По информации источника, "Аякс", "Сельта" и "Гранада" делали предложения об аренде испанского игрока, также интерес проявляли клубы АПЛ и Бундеслиги.

Руководство "Барсы" предоставило футболисту право самому решать свое будущее. Пуч ответил отказом на все предложения, потому что хочет до конца бороться за место в составе каталонского клуба.

Также отмечается, что в стане "блауграны" оценили такое желания игрока.

Также не пропустите: Лангле может перейти в клуб АПЛ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фотография Месси с Кубком Америки стала наиболее популярным спортивным изображением в инстаграме. Он побил рекорд Роналду (фото)

Фотография Месси с Кубком Америки стала наиболее популярным спортивным изображением в инстаграме. Он побил рекорд Роналду (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов