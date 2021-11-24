Рики Пуч выставлен на трансфер

Теги барселонарикард пуч

Рики Пуч выставлен на трансферФото: инстаграм Пуча/Автор неизвестен

Испанский полузащитник "Барселоны" Рики Пуч может в скором времени покинуть стан каталонского клуба.

Как сообщает издание Diario UF, сине-гранатовые выставили Рики Пуча на трансферный рынок.

По информации, в январе "Барселона" оценит возможность его ухода, если поступит хорошее предложение. 

У него много соперников по позиции и он проигрывает им конкуренцию, поэтому зимой, скорее всего, Рики уйдет в аренду или будет продан.

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