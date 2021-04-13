Рим может лишиться права принимать матчи Евро-2020

Теги чемпионат европы

Рим может лишиться права принимать матчи Евро-2020

Проведение игр Чемпионата Европы 2020 года в Риме находится под вопросом, пишет Sport Mediaset.

По информации источника, итальянскую столицу могут лишить права принимать матчи турнира из-за отказа гарантировать допуск болельщиков на "Стадио Олимпико".

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией римские власти опасаются разрешать заполняемость трибун арены на требуемые 25 процентов.

Напомним, что окончательный ответ от городов УЕФА ждёт до 16 апреля. После этого, вероятно, начнутся корректировки в списке хозяев Евро-2020.

Не пропустите: Футболисты, участвующие в Евро-2020, должны будут провакцинироваться от коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Чемпионов в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

4 игрока "Локомотива" и 3 футболиста ЦСКА - в сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

4 игрока "Локомотива" и 3 футболиста ЦСКА - в сборной 25-го тура РПЛ по версии WhoScored

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Франция Франция 3 7
2 Швейцария Швейцария 3 5
3 Албания Албания 3 3
4 Румыния Румыния 3 1
Группа B М О
1 Уэльс Уэльс 3 6
2 Англия Англия 3 5
3 Словакия Словакия 3 4
4 Россия Россия 3 1
Группа C М О
1 Германия Германия 3 7
2 Польша Польша 3 7
3 Северная Ирландия Северная Ирландия 3 3
4 Украина Украина 3 0
Группа D М О
1 Хорватия Хорватия 3 7
2 Испания Испания 3 6
3 Турция Турция 3 3
4 Чехия Чехия 3 1
Группа E М О
1 Италия Италия 3 6
2 Бельгия Бельгия 3 6
3 Ирландия Ирландия 3 4
4 Швеция Швеция 3 1
Группа F М О
1 Венгрия Венгрия 3 5
2 Исландия Исландия 3 5
3 Португалия Португалия 3 3
4 Австрия Австрия 3 1
Полная таблица

топ-5 тегов