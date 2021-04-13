Рим может лишиться права принимать матчи Евро-2020
Проведение игр Чемпионата Европы 2020 года в Риме находится под вопросом, пишет Sport Mediaset.
По информации источника, итальянскую столицу могут лишить права принимать матчи турнира из-за отказа гарантировать допуск болельщиков на "Стадио Олимпико".
В связи со сложной эпидемиологической ситуацией римские власти опасаются разрешать заполняемость трибун арены на требуемые 25 процентов.
Напомним, что окончательный ответ от городов УЕФА ждёт до 16 апреля. После этого, вероятно, начнутся корректировки в списке хозяев Евро-2020.
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|Франция
|3
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|2
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|5
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|Албания
|3
|3
|4
|Румыния
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|Группа B
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|О
|1
|Уэльс
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|6
|2
|Англия
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|Словакия
|3
|4
|4
|Россия
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|7
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|3
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|3
|3
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|Италия
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|6
|2
|Бельгия
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|6
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|Ирландия
|3
|4
|4
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|1
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