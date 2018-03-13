Рим жаждет победы, Донецк устроит ничья: "Рома" принимает "Шахтер"

"Рома" – "Шахтер"

Стадион: "Олимпико" (Рим, Италия)

Начало матча: 22:45

Арбитр: Альберто Ундиано Мальенко (Испания)

Вечером во вторник итальянская "Рома" попробует взять реванш у "Шахтера" за поражение в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА. В Харькове поединок этих команд завершился со счетом 2:1 в пользу "горняков". Причем римляне открыли счет в том матче, а с финальным свистком должны были быть довольны, что пропустили только дважды. В ответной встрече на "Олимпико" римский клуб устроит победа со счетом 1:0 или любая другая с разницей в два мяча. Гости же готовы как минимум отстоять ничью, которая выведет их в следующий раунд турнира.

После поражения от "Шахтера" команда Эусебио Ди Франческо уступила в Серии А дома "Милану" (0:2), но затем одержала две победы – над "Наполи" со счетом 4:2 и над "Торино" (3:0). Эти успешные игры говорят о том, что к ответному матчу с донетчанами "волки" подходят в отличной форме. Отметим, что у "Ромы" одна из лучших в Италии линий атаки: "джаллоросси" являются самой бьющей командой Серии А.

На своем поле "Рома" в последнее время играла нестабильно и выиграла всего два из семи последних матчей, потерпев четыре поражения. Для сравнения, перед этим римляне выиграли семь кряду домашних матчей с общим счетом 12:2. В Лиге чемпионов на своем поле команда Ди Франческо выиграла всего три из десяти предыдущих поединков, потерпев четыре поражения и трижды сыграв вничью, но зато в трех матчах на своем поле в этом розыгрыше турнира она не пропускала.

Донецкий "Шахтер", уже оставивший за бортом текущего розыгрыша Лиги чемпионов другую итальянскую команду ("Наполи"), в этом году выиграл все свои официальные матчи. Как и в случае с "Ромой", сильной стороной "горняков" является мощное нападение: в пяти играх донетчане забили 18 голов. На групповом этапе по два гола в одном матче от игроков атаки украинского клуба пропускали в том числе "Наполи" и "Манчестер Сити". Правда, забивал им "Шахтер" исключительно в домашних встречах.

В минувшую пятницу команда Паулу Фонсеки победила в чемпионате Украины с крупным счетом. Со счетом 3:0 "Шахтер" разобрался на выезде с полтавской "Ворсклой". Донецкий клуб доказал в последних играх, что находится в прекрасной форме. Однако в Риме "горнякам" нужно обязательно забить, иначе сложно будет рассчитывать на выход в следующий раунд.

Интересные факты противостояния "Ромы" и "Шахтера":

В пяти предыдущих матчах с римлянами "Шахтер" уступил лишь однажды

Последняя встреча соперников в Риме закончилась в пользу "горняков" со счетом 3:2 (16.02.11)

В последних 10 матчах "Рома" одержала 5 побед

"Шахтер" выиграл все пять официальных матчей после зимней паузы

Ориентировочные составы на игру:

"Рома": Алиссон – Флоренци, Манолас, Фасио, Коларов, Росси, Стротман, Наингголан, Ундер, Перотти, Джеко.

"Шахтер": Пятов – Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили, Степаненко, Фред, Бернард, Тайсон, Марлос, Феррейра.

Прогноз на матч "Рома" – "Шахтер":

Если брать личные встречи команд, то "Шахтер" четыре раза подряд обыгрывал итальянскую "Рому". Соперники прекрасно играют в атаке и не безгрешны в обороне. Наверняка мяч побывает в воротах обеих команд. Однако победит и пройдет дальше тот, кто допустит меньше ошибок.

Букмекеры предпочитают ставить на римский клуб. Так средний коэффициент на победу "Ромы" составляет 1.79 баллов, а на успех гостей – 4.77 баллов. Ничейный исход оценивается в 4.20 баллов.

Александр Никитин | http://soccernews.ru