Римская битва: "Лацио" принимает "Ювентус"

"Лацио" – "Ювентус"

Стадион: "Олимпико" (Рим)

Начало матча: 20:00

Арбитр: Лука Банти (Ливорно, Италия)

Одним из главных поединков 27 тура Серии А станет противостояние на стадионе "Олимпико", где встретятся "Лацио" и "Ювентус". Команды уже дважды играли друг с другом в текущем сезоне, и оба раза "бело-голубые" оказывались сильнее своего соперника. Сначала римляне отобрали у туринцев Суперкубок Италии (3:2), а затем нанесли им первое поражение в чемпионате (2:1), причем сделали в гостевом для себя матче. Неплохой результат, учитывая, что до этого "Лацио" не мог обыграть "Ювентус" на протяжении 5-ти лет.

Римляне уже заметно отстали от лидеров Серии А, и на данный момент они ведут борьбу с "Интером" и "Ромой" за место в Лиге Чемпионов. В прошлом туре "орлята" разгромили на выезде "Сассуоло" – 3:0, в этом матче свой 23-й гол в чемпионате забил Чиро Иммобиле, который все еще лидирует в гонке лучших бомбардиров итальянского первенства.

Трехматчевая победная серия подопечных Индзаги прервалась в Кубке Италии: поражение по пенальти от "Милана" выбило "Лацио" из турнира. После поединка с "Ювентусом" римлянам предстоит еще одна домашняя встреча, на этот раз в Лиге Европы против киевского "Динамо".

Туринцы продолжают бороться с "Наполи" за Скудетто, благо больше им никто не мешает – все остальные претенденты уже заметно отстали. "Ювентус" сейчас находится в отменной форме: беспроигрышная серия команды насчитывает 19 матчей, 16 из которых были выиграны. Правда, одна ничья может очень дорого стоить подопечным Аллегри – через три дня после поединка с "Лацио" туринцы поедут в гости к "Тоттенхэму" на "Уэмбли", где им непременно нужно будет забивать.

Матч 26 тура Серии А с участием "Ювентуса" был отменен из-за непогоды, и теперь отставание от "Наполи" составляет 4 очка. Отпускать главного конкурента еще дальше – просто непозволительно, поэтому никаких серьезных изменений в стартовом составе со стороны Аллегри не предвидится.

Интересные факты противостояния "Лацио" и "Ювентуса":

Победная серия "Ювентуса" в Серии А насчитывает 6 матчей.

В 31 из 35 предыдущих матчей "Лацио" в чемпионате Италии было забито, как минимум, 3 гола.

В 10 последних поединках между этими соперниками было зафиксировано 2 победы римлян и 8 – туринцев.

Во внутреннем первенстве "Ювентус" не пропускает 6 матчей к ряду.

Ориентировочные составы на игру:

Лацио: Стракоша, Уоллес, Де Врей, Раду, Пароло, Лейва, Лулич, Баста, Милинкович-Савич, Луис Альберто, Иммобиле.

Ювентус: Буффон, Лихтштайнер, Бенатия, Кьеллини, Алекс Сандро, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич, Игуаин.

Прогноз на матч "Лацио" – "Ювентус":

"Лацио" становится очень неудобным соперником для туринцев, о чем свидетельствуют и коэффициенты букмекеров на поединок в Риме. Вряд ли "Ювентусу" удастся добиться легкой победы и сэкономить силы перед Лигой Чемпионов. Что касается тактики на матч, то Аллегри вполне может выбрать оборонительную схему, рассчитывая на минимальную победу. "Лацио" не привык играть первым номером, но на домашней арене команда будет вынуждена идти вперед, чем сполна могут воспользоваться гости.

На победу "Лацио" букмекеры предлагают коэффициент 3,78, на ничейный исход – 3,44, на успех "Ювентуса" – 2,19.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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