Римский погром английского чемпиона: "Рома" деклассировала "Челси"
Матч с самой громкой вывеской в рамках первого игрового дня четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов проходил в столице Италии, где местная "Рома" принимала "Челси". Команды выдали фантастический по драматургии и накалу страстей поединок две недели назад, когда по ходу пьесы маятник колебался, как в одну, так и в другую сторону, а в итоге на табло "Стэмфорд Бридж" была зафиксирована результативная ничья.
Как и перед прошлой встречей римляне и лондонцы подходили в качестве двух лучших команд квартета "С". "Пенсионеры" находились на вершине турнирной таблицы с семью очками, "волки" располагались следом за ними, отставая на два пункта. Это означало, что победа фактически бы гарантировала "синим" путевку в раунд плей-офф, а для "джиллоросси" виктория бы стала, как минимум, неплохим подспорьем туда пробраться. Как и ожидалось, вместо травмированного Бруно Переса позиция правого защитника досталась Алессандро Флоренци, а в линию атаки был выдвинут Стефан Эль-Шаарави. Антони Конте также обошелся без сюрпризов в стартовом протоколе и даже не включил в заявку Нголо Канте, который уже тренируется с командой.
Не успел, как следует "Стадио Олимпико" зареветь в поддержку своих любимцев, как уже на первой минуте матча хозяева повели в счете, а если быть точным, то на 37-й секунде. Коларов пронесся по бровке, после чего выполнил верховую передачу на Джеко, босниец сбросил назад на набегающего Эль-Шаарави, который плотным ударом расстрелял Куртуа. Гости имели возможность очень быстро отыграться, но Азар не смог переиграть Алиссона один в один.
"Челси" не был похож сам на себя, игроки действовали очень медленно, в то время, как римляне быстро передвигались по полю и, в общем-то, полностью контролировали игру. А на 36-й минуте подопечные Ди Франческо увеличили преимущество в счете. Рюдигер почему-то не стал прерывать передачу из глубины от Наингголана и Эль-Шаарави, выскочив из-за спины немца переправил сферу в дальний угол, тем самым оформив дубль. Матч по сценарию чем-то напоминал встречу в Лондоне, вот только "синие" не смогли забить к перерыву.
Удивительно, но на второй тайм более заряженными вышли римляне. Совсем уж не ладилась игра у лондонцев, а уже на 63-й минуте итог поединка стал понятен. Перотти из фланга сместился в центр и не придумал ничего лучше, кроме как пробить из-за пределов штрафной и не прогадал - "кожаный" в притирку со штангой залетел в сетку ворот Куртуа. В оставшееся время "аристократы" совсем расклеились, а "джиллоросси" были ближе к четвертому голу, чем гости из Англии к первому.
Таким образом, "Рома" неожиданно легко переиграла "Челси" и вышла не первую строчку в турнирной таблице квартета "С".
"Рома" – "Челси" – 3:0
Голы: Эль-Шаарави, 1 – 1:0, Эль-Шаарави, 36 – 2:0, Перотти, 63 – 3:0
"Рома": Алиссон, Флоренци (Манолас, 76), Фасио, Жезус, Коларов, Наингголан, Де Росси, Строотман, Эль-Шаарави (Жерсон, 75), Перотти (Пеллегрини, 87), Джеко
"Челси": Куртуа, Рюдигер, Давид Луиз, Кэхилл (Виллиан, 56), Аспиликуэта, Фабрегас (Дринкуотер, 71), Бакайоко, Алонсо, Педро, Азар, Мората (Батшуайи, 75)
Богдан Архипенко
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