Ринат Ахметов рассказал, с кем бы он хотел встретиться в финале Лиги Чемпионов

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Ринат Ахметов рассказал, с кем бы он хотел встретиться в финале Лиги ЧемпионовФото: инстаграм "Шахтера"/Автор неизвестен

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов рассказал, с кем бы он хотел встретиться в финале Лиги чемпионов.

– Можете представить в финале "Шахтер" против кого-то в Лиге чемпионов? Кого бы хотелось обыграть?

– Прежде всего, хотелось бы, чтобы в финале была команда, которую мы обыграем. Почему? Потому что когда вы куда-то идете и думаете: я хотел встретиться, например, с "Реалом" и обыграть его.

"Барселона", "Манчестер Сити", "Ливерпуль", и "Манчестер Юнайтед" сегодня тоже показывает хорошую игру.

Хотелось бы встретиться там с такой командой, чтобы игра была яркой и красивой, но кубок должен быть наш – это важно.

То есть хотелось бы выиграть. Дойти до этого, а там уже неважно – слабых там не бывает! – передает слова Ахметова Tribuna.com со ссылкой на официальный сайт "Шахтера".

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