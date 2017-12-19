Ринат Билялетдинов может возглавить "СКА-Хабаровск"

"СКА-Хабаровск" ведет переговоры с бывшим наставником "Рубина" Ринатом Билялетдиновым.

"Неделю назад они вышли на меня, я дал согласие. Но пока ничего не подписано, поэтому о сроках контракта и задачах говорить преждевременно. Если договор будет подписан, то, скорее всего, после Нового года", - приводят слова Билялетдинова российские СМИ.

Напомним, что в данный момент хабаровский клуб возглавляет Алексей Поддубский и под его руководством СКА занимает последнее место в Премьер-лиге с 12 очками в 20 матчах.

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