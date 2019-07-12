Ринат Билялетдинов не включил "Спартак" в число фаворитов РПЛ

Экс-футболист Ринат Билялетдинов поделился мнением о предстоящей чемпионской гонке РПЛ.

"Кто будет фаворитом? "Локомотив" и "Зенит". Назвать четырех? Еще добавлю "Краснодар" и ЦСКА. Они превосходят "Спартак"", - заявил Билялетдинов.

Напомним, что в прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом, "Локомотив" занял второе место, а следом расположились с 3-го по 5-е место - "Краснодар", ЦСКА и "Спартак".

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