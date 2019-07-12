Ринат Билялетдинов не включил "Спартак" в число фаворитов РПЛ

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Ринат Билялетдинов не включил "Спартак" в число фаворитов РПЛ

Экс-футболист Ринат Билялетдинов поделился мнением о предстоящей чемпионской гонке РПЛ.

"Кто будет фаворитом? "Локомотив" и "Зенит". Назвать четырех? Еще добавлю "Краснодар" и ЦСКА. Они превосходят "Спартак"", - заявил Билялетдинов.

Напомним, что в прошлом сезоне "Зенит" стал чемпионом, "Локомотив" занял второе место, а следом расположились с 3-го по 5-е место - "Краснодар", ЦСКА и "Спартак".

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2 Локомотив Москва Локомотив Москва 30 56
3 Краснодар Краснодар 30 56
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 30 51
5 Спартак Москва Спартак Москва 30 49
6 Арсенал Тула Арсенал Тула 30 46
7 Оренбург Оренбург 30 43
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9 Ростов Ростов 30 41
10 Урал Урал 30 38
11 Рубин Рубин 30 36
12 Динамо Москва Динамо Москва 30 33
13 Крылья Советов Крылья Советов 30 28
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