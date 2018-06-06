Ринат Билялетдинов о сборной России: "В панику ударяться не стоит"

Известный тренер Ринат Билялетдинов высказался о перспективах сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Далеко идущих выводов по контрольным матчам делать не надо, в панику ударяться не стоит. В таких играх не тот накал, адреналин. Команда еще не вышла из-под нагрузки, тренеры выбрали путь тренированности, а не свежести.

В подсознании футболистов есть опасение получить травму, выпасть из состава. Также сказываются эксперименты с тактическими построениями: вторую игру команда играет в четыре защитника, а потом перестраивается на пять.

С Турцией был один удар в створ ворот, а потом их будет больше, это точно. Если первыми забьем Саудовской Аравии и Египту, то победим и выйдем из группы, я уверен", - цитирует 60-летнего специалиста Р-Спорт.

Напомним, Моуринью верит в сборную России. | soccernews.ru