Ринат Билялетдинов поделился секретом успешного противостояния Салаху

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Ринат Билялетдинов поделился секретом успешного противостояния СалахуИзвестный тренер Ринат Билялетдинов поделился секретом успешного противостояния лидеру атак сборной Египта Мохамеду Салаху.

"В первую очередь, необходимо лишить форварда мяча. Для этого нужно блокировать партнеров, которые пасуют Салаху, сближаться с ними или перехватывать пасы, заставлять играть на другого. Также важно не давать ему набирать скорость - это сложнее, и тут от тактического расположения наших футболистов очень многое зависит.

Обязательно требуется страховка зон, куда нападающий будет стартовать, но соревноваться с ним в догонялки нельзя - защитники его просто не достанут. Можно еще попробовать отойти глубже, чтобы лишить Салаха простора за спиной, но правильно ли это, если нужна победа, покажет только игра", - цитирует 60-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Ролан Гусев считает, что сборная России должна обыгрывать Египет и Саудовскую Аравию. | soccernews.ru

 

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