Ринат Билялетдинов: "Пока никто в России не демонстрирует чемпионской игры"

Известный тренер Ринат Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-Лиге.

"Является ли "Локомотив" безоговорочным лидером чемпионата по игре? Начнем с того, что чемпионского футбола пока нет ни у кого. Да и у "Спартака" в прошлом сезоне не было. В последних встречах здорово смотрится ЦСКА. У команды свой путь. Если молодежь не сбавит обороты, в следующем году армейцы станут еще сильнее. "Спартак" - тоже на правильном пути. Потихоньку прибавляет "Зенит". Вот эти четыре клуба и будут сражаться за "золото". Я осторожен в прогнозах, поскольку за время зимней паузы может случиться что угодно", - цитирует 60-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Билялетдинов высказался об игре Фарфана. | soccernews.ru