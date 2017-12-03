Ринат Билялетдинов: "Пока никто в России не демонстрирует чемпионской игры"

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Ринат Билялетдинов: "Пока никто в России не демонстрирует чемпионской игры"Известный тренер Ринат Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в российской Премьер-Лиге.

"Является  ли "Локомотив" безоговорочным лидером чемпионата по игре? Начнем с того, что чемпионского футбола пока нет ни у кого. Да и у "Спартака" в прошлом сезоне не было. В последних встречах здорово смотрится ЦСКА. У команды свой путь. Если молодежь не сбавит обороты, в следующем году армейцы станут еще сильнее. "Спартак" - тоже на правильном пути. Потихоньку прибавляет "Зенит". Вот эти четыре клуба и будут сражаться за "золото". Я осторожен в прогнозах, поскольку за время зимней паузы может случиться что угодно", - цитирует 60-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Билялетдинов высказался об игре Фарфана. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Локомотив Москва 19 42
2 Зенит Санкт-Петербург 19 36
3 ЦСКА Москва 19 35
4 Спартак Москва 19 34
5 Краснодар 19 33
6 Уфа 19 27
7 Ахмат 19 25
8 Арсенал Тула 19 24
9 Урал 19 24
10 Ростов 19 22
11 Амкар 19 21
12 Рубин 19 20
13 Тосно 19 20
14 Динамо Москва 19 19
15 Анжи 19 19
16 СКА Хабаровск 19 12
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