Ринат Билялетдинов покидает пост главного тренера команды "Олимп-Долгопрудный"

Тренер Ринат Билялетдинов в скором времени покинет пост главного тренера "Олимп-Долгопрудный", который играет во второй группе ПФЛ. В скором времени об этом будет объявлено.

В ближайшее время об этом должно быть объявлено официально.

Специалист занимал должность главного тренера команды с сентября 2019 года. На данный момент команда занимает 2 место в турнирной таблице.

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