Ринат Билялетдинов составил оптимальную группу для сборной России на домашнем Чемпионате Мира
Известный тренер Ринат Билялетдинов составил оптимальную группу для сборной России на домашнем Чемпионате Мира.
"Можно обмануться в своих ожиданиях. Не хотелось бы нарваться на испанцев. Самая титулованная сборная последних лет. В рекомендациях не нуждается. Для нашей сборной выберу перуанцев. Сборная этой страны так сложно пробивалась на чемпионат мира. Посмотреть на нее в игре со сборной России - будет большим удовольствием.
Третья корзина. Выберем Швецию. Команда отлично разобралась с Италией в стыках. Но есть один большой плюс для нас. Швеция - беззвездная сборная. Если Ибрагимович соберется ехать на ЧМ, ему не удастся далеко протянуть свою команду. В 36 лет, увы, это тяжело.
Из четвертой корзины хочу видеть Саудовскую Аравию - самый оптимальный соперник из этой подборки команд. На остальных можно сильно наколоться", - цитирует 60-летнего специалиста Чемпионат.
Напомним, Форлан сделал прогноз по выступлению сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru
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