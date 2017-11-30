Ринат Билялетдинов составил оптимальную группу для сборной России на домашнем Чемпионате Мира

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Ринат Билялетдинов составил оптимальную группу для сборной России на домашнем Чемпионате МираИзвестный тренер Ринат Билялетдинов составил оптимальную группу для сборной России на домашнем Чемпионате Мира.

"Можно обмануться в своих ожиданиях. Не хотелось бы нарваться на испанцев. Самая титулованная сборная последних лет. В рекомендациях не нуждается. Для нашей сборной выберу перуанцев. Сборная этой страны так сложно пробивалась на чемпионат мира. Посмотреть на нее в игре со сборной России - будет большим удовольствием.

Третья корзина. Выберем Швецию. Команда отлично разобралась с Италией в стыках. Но есть один большой плюс для нас. Швеция - беззвездная сборная. Если Ибрагимович соберется ехать на ЧМ, ему не удастся далеко протянуть свою команду. В 36 лет, увы, это тяжело.

Из четвертой корзины хочу видеть Саудовскую Аравию - самый оптимальный соперник из этой подборки команд. На остальных можно сильно наколоться", - цитирует 60-летнего специалиста Чемпионат.

Напомним, Форлан сделал прогноз по выступлению сборной России на домашнем Чемпионате Мира. | soccernews.ru

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