Ринат Билялетдинов: "В ответном матче немцы дадут такой бой, что "Реалу" мало не покажется"
Известный тренер Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от ответной игры 1/2 финала Лиги Чемпионов между мадридским "Реалом" и мюнхенской "Баварией".
"Считаю, у "Баварии" еще не все потеряно. Уверяю вас, что немцы дадут такой бой, что "Реалу" мало не покажется. Единственное, в команде есть потери – и это серьезный удар. Но для чего тогда существует глубина состава? Такие случаи дают шанс игрокам, которые его ждут.
Хайнкес - великолепный тренер для "Баварии", работает в унисон с футболистами. Поэтому жду интересного ответного матча. Несомненно, фаворитом будет "Реал" с его индивидуально сильными исполнителями, которые могут решить исход в эпизодах на фоне равных коллективных действиях. Но я с удовольствием посмотрел бы в финале на мюнхенский клуб", - цитирует 60-летнего специалиста СЭ.
Напомним, своими ожиданиями от ответного поединка "Реала" и "Баварии" поделился также Масалитин. | soccernews.ru
опрос
главное
-
Турнир прогнозов: итоги 49 тура
-
С двумя удалениями "Атлетико" отстоял ничью в выездном матче против "Арсенала"
-
Первый шаг к финалу: "Марсель" обыграл "Зальцбург"
-
Официально: Ибрагимович не сыграет на Чемпионате Мира
-
Салах продолжает завоевывать мир, а "Реал" – Европу: итоги первых матчей полуфинала Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Тренер "Атлетико": "Наши игроки знали, как стать героями"
-
Турнир прогнозов: анонс 50 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 49 тура
-
Венгер: "Это худший результат для "Арсенала"
-
Бывший владелец "Милана" хочет вернуть клуб
-
Гризманн назвал Облака лучшим вратарем мира
-
Каждый игрок "Арсенала" создал хотя бы один голевой момент в матче с "Атлетико"
-
"Марсель" – "Зальцбург" – 2:0 (обзор)
-
"Арсенал" – "Атлетико" – 1:1 (обзор)
-
С двумя удалениями "Атлетико" отстоял ничью в выездном матче против "Арсенала"
-
Первый шаг к финалу: "Марсель" обыграл "Зальцбург"
-
Фанат набил на теле татуировку в виде футболки любимого клуба
-
Ляказетт забил седьмой гол в последних семи матчах
-
Моуринью вспомнил об уходе Салаха из "Челси"
-
Раньери прокомментировал слухи о своем возвращении в АПЛ
-
Уткин высказался насчет вызова Дзюбы в сборную России
-
"Ювентусу" интересен защитник "Барселоны"
-
Нойер не может назвать сроки возвращения на поле
-
Перенесший десять операций на ахилле Касорла приступил к тренировкам
-
Защитник и тренер "Атлетико" получили красные карточки в начале матча с "Арсеналом"