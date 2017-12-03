Ринат Билялетдинов: "В российском футболе нет футболиста, который бы восхищал своей игрой"

Известный тренер Ринат Билялетдинов высказался об игре вингера московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

"Восхищает ли Фарфан? В российском чемпионате вообще нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает". Это слово уместно, когда речь идет о фигурах масштаба Марадоны, Месси, Криштиану Роналду… А Фарфан - старательный, добротный игрок. Я не склонен его переоценивать. Да, приносит пользу, в газетах и на телевидении в адрес перуанца сегодня не жалеют эпитетов. Но я в этом хоре звучать не хочу", - цитирует 60-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Фарфан признан лучшим игроком "Локомотива" в ноябре. | soccernews.ru