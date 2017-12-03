Ринат Билялетдинов: "В российском футболе нет футболиста, который бы восхищал своей игрой"

Теги джефферсон фарфан

Ринат Билялетдинов: "В российском футболе нет футболиста, который бы восхищал своей игрой"Известный тренер Ринат Билялетдинов высказался об игре вингера московского "Локомотива" Джефферсона Фарфана.

"Восхищает ли Фарфан? В российском чемпионате вообще нет футболиста, о котором могу сказать - "восхищает". Это слово уместно, когда речь идет о фигурах масштаба МарадоныМессиКриштиану Роналду… А Фарфан - старательный, добротный игрок. Я не склонен его переоценивать. Да, приносит пользу, в газетах и на телевидении в адрес перуанца сегодня не жалеют эпитетов. Но я в этом хоре звучать не хочу", - цитирует 60-летнего специалиста СЭ.

Напомним, Фарфан признан лучшим игроком "Локомотива" в ноябре. | soccernews.ru

комментарии
Алексей

ФАРФАН ВСЕХ ВОСХИЩАЕТ, а Билялетнидов нам НЕ УКАЗ!!! Поначалу у Фарфана ничего не получалось, но когда освоился и притёрся, то стал играть лучше! Последние восемь игр Фарфан ВСЕХ восхищает своим ПРЕОБРАЖЕНИЕМ! Лидерство Локомотива сейчас вселяет уверенность, а Фарфан многое для этого сделал, как и другие игроки! В целом можно выделить работу Палыча. Как ему удалось малыми силами вырваться в лидеры! Всех игроков расставить по своим местам и умело бороться за высокие места в чемпионате! Лидерство неожиданное, с учётом состава и финансов. Все молодцы, особенно Палыч! Его работа! Некоторые носом ворочали от игр и работы Палыча! А он ГНУЛ свою ГЕНЕРАЛЬНУЮ линию и как ЗАГНУЛ! Фарфан ЗАБЛИСТАЛ и ВОСХИЩАЕТ, а литерный Локомотив впереди паравоза, на первом месте ЛЕТИТ на вех ПАРАХ к чемпионству! Всячески желаем Фарфану ВОСХИЩАТЬ, а Локомотиву БЛИСТАТЬ занять первое место! Вперёд Локомотив! Выше ЗНАМЯ российского футбола!!!

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